- In ediția de astazi, din data de 1 iunie 2024, a emisiunii Vacanța de vedeta de la Antena Stars, prima invitata a fost Ela Craciun. Prezentatoarea TV a vorbit despre vacanța ei preferata. Vedeta s-ar intoarce aici de nenumarate ori. Iata ce marturisiri a facut!

- Ioana, fiica lui Ion Țiriac, s-a bucurat de o vacanța de lux, de Paște, la conacul tatalui sau din Namibia, alaturi de fiul Ilenei Lazariuc, nepotul sau Alexander. Imagini cu fiica fostului jucator de tenis.Ioana Țiriac, unica fiica a miliardarului roman Ion Țiriac, a facut senzație pe rețelele de socializare…

- Anamaria Ferentz vine de sarbatori in Romania, dupa 10 ani in care le-a petrecut in Statele Unite ale Americii. Vedeta se pregatește pentru o perioada de relaxare, petrecuta cu toata familia ei, pe care o aduce de peste ocean. Iata ce vor face de Paște și unde vor merge.

- Este intrebarea la care raspunde cel mai recent sondaj realizat de AtlasIntel in exclusivitate pentru Digi24. Cosmin Prelipceanu va aduce la Jurnalul de Seara, de la ora 20, datele culese de cea mai precisa casa de sondare din Statele Unite ale Americii, la alegerile din 2020. Acestea vor fi explicate…

- Milioane de oameni din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada au urmarit pe 8 aprilie eclipsa totala de soare, in vreme ce alții au admirat fenomenul in direct, pe internet. Soarele a fost complet acoperit de Luna timp de patru minute și 28 de secunde. Printre cei care au admirat fenomenul astronomic…

- Aura Urziceanu ar fi ajuns intr-un azil, din Toronto. La 77 de ani, solista aflata in istoria jazz-ului mondial, este afectata de Alzheimer. Artista ce a inregistrat colaborari cu giganții Quincy Jones, Duke Ellington, Thad Jones ori Ella Fitzgerald locuiește de mai bine de jumatate de secol in Canada.…

- Votul prin corespondența, care va fi pilotat in Statele Unite ale Americii și Canada, va costa statul aproximativ 20 de dolari per alegator, mai mult decit in cazul unui vot clasic. Declarația a fost facuta de deputatul PAS, Vitalie Jacot, in cadrul ediției de luni, 25 martie, a emisiunii „Новая неделя”…

- Joaquin Bonilla s-a nascut in Mexic și deși locuiește in Romania de ani buni, unde și-a facut o alta viața, este legat de locurile natale. Fostul concurent de la America Express spune ca sunt cateva zone care merita vizitate, in special de cei care iși doresc ceva diferit in vacanța.