VACANŢA de Paşti 2018 | Când se întorc elevii la cursuri Elevii si prescolarii se intorc la cursuri din vacanta intersemestriala miercuri, 11 februarie 2018. Vacanta intersemestriala programata intre 3 si 11 februarie 2018 este urmata de vacanta de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie 2018. Conform calendarului Ministerului Educatiei, vacanta de vara se va desfasura intre 16 iunie si 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile in data de 8 iunie 2018. In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

