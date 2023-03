Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile au crescut in mod ingrijorator, iar romanii resimt in buzunarele lor aceste schimbari. Cartofii noi au ajuns pe tarabele piețelor, dar se vinde la un preț uriaș, in comparație cu alți ani.

- An de an, tot mai mulți romani aleg sa celebreze cea mai importanta sarbatoare creștina departe de casa. Afla cat costa sa faci Paștele 2023 in Maramureș, una dintre destinațiile preferate de turiști in aceasta perioada. Prețurile, mai mari decat pentru o vacanța in Italia sau Portugalia. Cat costa…

- Maramureșul este un loc parca desprins din povești, locul unde tradițiile stramoșești, portul popular și arta veche sunt conservate ca nicaieri in Romania. Nu este de mirare ca destinația se numara printre favoritele turiștilor, atat autohtoni, cat și straini, in perioadele de sarbatori.

- Sezonul 2023 incepe pe litoral odata cu sarbatorile pascale, mai multe pachete pentru o vacanța de patru nopți cu cazare in apartamente in regim hotelier fiind disponibile in oferta Rezident Eforie Nord. Vacanța de Paște la mare costa cel mai puțin 1.000 de lei, pentru patru nopți, intr-un apartament…

- Structura anului școlar pentru sistemul preuniversitar este departe de a deveni fixa. Dupa multe runde de negocieri intre Ministerul Educației și asociațiile de parinți, de elevi sau cele din turism, s-a dat Ordinul de Ministru pentru aprobarea formei ini

- Noul proiect de an școlar 2023/2024 a fost recent in dezbatere publica cu toți factorii implicați, cadre didactice, elevi și parinți. In urma acestor dezbaterile privind structura anului școlar 2023/2024 s-a ajuns la un numitor comun asupra structurii anului școlar viitor, stabilindu-se și perioadele…

- Elevii din Romania nu vor mai avea vacanța de Paște anul viitor, dupa ce Guvernul a facut o schimbare in programa școlara din anul 2023-2024. Parinții au fost revoltați atunci cand au auzit aceasta veste, sperand ca a fost vorba despre o greșeala.

- Dispariția uneia dintre cele mai importante vacanțe din an, in care cei mici iși petrec impreuna cu familia sarbatorile, a fost observata de parinți in structura anului școlar 2023-2024, document aflat in dezbatere publica. Vacanța de Paște lipsește atat