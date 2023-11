Stiri pe aceeasi tema

- Editia a 15 a a H3RO Mamaia, cea mai mare competitie de triatlon din Estul Europei, va avea loc weekendul acesta.Pe 23 si 24 septembrie 2023, 700 de participanti din 10 tari vor lua startul la competitia de la Mamaia.H3RO Mamaia este finantat de Primaria Municipiului Constanta si organizat de Federatia…

- Halterofila Elena Erighina s-a clasat pe locul 7 la Campionatul Mondial din Arabia Saudita. Ea a inregistrat rezultatul 107 kg la stilul smuls și 128 kg la aruncat. Campioana mondiala a devenit chinezoaica Liang Xiaomei, cu 281 kg la total. {{702243}}Anterior, un alt participant al Moldovei la Jocurile…

- Pentru prima data Europa se confrunta cu furnica roșie de foc din America de Sud, o insecta extrem de invaziva. Pana acum, cercetatorii au descoperit, in zona orașului Siracuza din Sicilia, pe o suprafața de 5 ha, 88 de cuiburi de furnici roșii de foc. ”Se poate raspandi cu o rapiditate alarmanta”,…

- Saptamana trecuta, Constanța a gazduit Campionatul Mondial de Lupte pe Plaja, disciplina sportiva tot mai apreciata de public. Luptatorii ialomițeni, indiferent de categoria la care evolueaza sau de clubul la care activeaza, au obținut rezultate de excepție. La categoria rezervata sportivilor sub 20…

- Trei barbati au murit luni in statiunea Mamaia, a anuntat IPJ Constanta. „La data de 14 august, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca 4 persoane se afla in pericol de inec, in apa marii. Cele 4 persoane au fost scoase la mal de scafandrii din cadrul…

- Romania a incheiat Campionatul Mondial de Juniori Under 19 la canotaj, de la Paris, cu un total de sase medalii, dintre care trei de aur si trei de bronz. La intrecerea din Franta au concurat si reprezentanti ai Constantei. Astfel, Sergiu Anfimov a fost prezent in echipajul de 4 rame fara carmaci, Denis…