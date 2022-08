Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Gazele vandute pe pieța din Romania erau sensibil mai ieftine decat cele de pe piețele europene, dupa ce ultimele au crescut puternic in ultima perioada, pe fondul limitarii livrarilor prin nordul Europei, in condițiile in care tot continentul stocheaza acum din greu gaze pentru…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Companiile de distribuție nu reușesc sa cumpere energia pentru consumul propriu tehnologic nici la prețuri de 500 de euro/MWh. Ar fi vanzatori, dar cer și mai mult. Fiecare dintre cele trei companii de distribuție ale grupului Enel din Romania, E-Distribuție Banat, E-Distribuție…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, celebreaza 10 ani de la punerea in functiune a centralei electrice de la Brazi. Centrala a produs in aceasta perioada o cantitate totala de peste 32 TWh de energie electrica”, anunta compania. OMV Petrom a investit 530 de…

- Anul acesta se implinesc 140 de ani de cand in București erau date in folosința primele doua centrale electrice din Romania. De atunci, in țara noastra se consuma non-stop energie electrica din rețea, ceea ce ne-a atras denumirea de consumatori, dar afla ce inseamna și prosumator. Cuprins: Ce este un…

- Cotele apelor Rinului sunt in scadere din nou, iar de aceasta data risca sa zadarniceasca eforturile Europei de a-si intari securitatea energetica, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) OUG 27/2022, cea prin care s-au introdus plafoanele de preț la energie electrica și gaze pentru majoritatea consumatorilor casnici și industriali pana la 31 martie 2023, se dezbate acum in Parlament, iar un amendament care a trecut deja de o comisie vine sa introduca o prevedere…

- Președintele Emmanuel Macron va fi prezent in Romania și Republica Moldova, marti si miercuri. Marti seara, presedintele Frantei se va intalni cu cei 500 militari francezi stationati la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, in cadrul misiunii NATO de securizare a flancului de est al Europei. Miercuri dimineata…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Piața de carburanți din Romania consemneaza o premiera. Dupa scumpirile din ultima vreme, benzinariile Mol afișeaza prețuri mai mici decat cele din stațiile Petrom, liderul pieței din Romania. De asemenea, Lukoil care in mod tradițional avea carburanți mai ieftini, acum ii…