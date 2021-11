Vă mai aduceți aminte de Simona Sensual? Regina pictorialelor sexy are propria patiserie și face schițe de icoane Va mai aduceți aminte de Simona Sensual, regina pictorialelor sexy de altadata? Candva mediatizata bomba-sexy, prezența constanta a emisiunilor mondene din urma cu 10 ani, fosta blondina și-a schimbat total viața de cand s-a retras din lumina reflectoarelor. Daca in trecut facea senzație in ținute sumare, fosta diva sexy, pe numele sau Simona Suhoi, și-a shimbat total stilul de viața. Intre timp s-a logodit, s-a desparțit, și și-a deschis un mic laborator de patiserie cu fonduri europene nerambursabile. Uimitor pentru cei ce și-și aduc aminte de focoasa blonda de altadata, in timpul liber deseneaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

