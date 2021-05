Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a acceptat transferul pe teritoriul sau al fostului lider politic al sarbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, condamnat la inchisoare pe viata pentru genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii, pentru executarea pedepsei, a anuntat Londra miercuri, potrivit AFP si DPA, anunța…

- Condamnat definitiv in 2020 de justiția constanțeana la o pedeapsa de zece ani și opt luni de inchisoare, omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost reținut in Italia, fiind in prezent arestat la domiciliu, in vederea judecarii cererii de extradare. „S-a predat de bunavoie autoritaților din Italia…

- Un rapper condamnat la inchisoare pentru tweet-uri in care insulta monarhia si fortele de ordine a fost arestat marti dimineata in nord-estul Spaniei dupa ce politia a descins in universitatea in care acesta se baricadase luni, potrivit Reuters. Rapperul, pe nume Pablo Hasel, s-a baricadat…