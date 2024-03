Va funcționa un Schengen militar? La sfarșitul lunii ianuarie, Germania, Olanda și Polonia au semnat un acord de creare a unui coridor de transport militar intre ele, dand un impuls obiectivului indelung discutat, dar rar urmarit, de imbunatațire a mobilitații militare in Europa. Nu a fost prima data cand factorii de decizie politica au lansat ideea de a adapta circulația […] The post Va funcționa un Schengen militar? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul pas pentru ambițiile militare comune ale Europei este rezolvarea problemei privind libera circulație La sfarșitul lunii ianuarie, Germania, Țarile de Jos și Polonia au semnat un acord pentru a crea un coridor de transport militar intre ele, dand un impuls necesar obiectivului mult discutat,…

- Legumele proaspete au fost cultivate pe doua milioane de hectare de teren in Uniunea Europeana, din care au fost recoltate aproape 60 de milioane de tone, potrivit Oficiului European pentru Statistica Eurostat. Cele trei legume proaspete cel mai frecvent cultivate au fost: roșiile, ceapa și cartofii.In…

- Secretarul de stat in Ministerul de Externe , Iulian Fota, spune ca Romania este de acord sa participe la Schengen-ul militar . In cadrul emisiunii „Prim Plan”, secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Iulian Fota, a adus in atenția publicului importanța unei pregatiri adecvate pentru…

- 720 de europarlamentari. 7 grupuri politice și eurodeputați neafiliați. 27 de state europene. 24 de limbi oficiale. 4 zile de alegeri in statele din Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la Politico au realizat un ghid pentru a explica scrutinul care va stabili viitorul politic al UE pentru urmatorii 5…

- Germania, Olanda si Polonia au semnat marti un acord menit sa reduca birocratia care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, relateaza Reuters.

- Compania chineza BYD a anunțat contruirea unei uzine ce va produce mașini electrice la Szeged, Ungaria. Va fi cea mai mare uzina a unui producator chinez in Europa. Compania chineza BYD a anunțat ca va construi o uzina de mașini electrice la Szeged, oraș situat la 175 km de Budapesta și la 100 de km…

- Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar,…