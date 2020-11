Va fi sau nu prelungit timpul de vot în diasporă: Ce spune Cimil CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. Intr-o intervenție telefonica in studioul Sputnik Moldova, președintele CEC, Dorin Cimil, a fost intrebat daca membrii Comisiei vor da curs solicitarii venite din partea liderului PAS, Maia Sandu, de a prelungi programul unor secții de votare in care alegatorii nu au reușit sa voteze. Cimil spune ca aceasta este competența șefilor secțiilor de votare. "Este competența fiecarui birou electoral, in persoana președintelui, sa evalueze situația creata la acel birou și sa dispuna prelungirea termenului de vor cu cel mult doua ore. CEC nu poate prelungi pentru fiecare… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md "Este competența fiecarui birou electoral, in persoana președintelui, sa evalueze situația creata la acel birou și sa dispuna prelungirea termenului de vor cu cel mult doua ore. CEC nu poate prelungi pentru fiecare…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Candidatul PLDM, Tudor Deliu, a venit la secția de votare dupa ora 09:00. El a menționat ca voteaza pentru un președinte de care sa fie mandri cetațenii. © Sputnik / Mihai CarausLIVE TEXT: Alegeri prezidențiale in Moldova 2020 "Eu am votat pentru un președinte care…

- PodcasturiProteste in masa? La ce ne-am putea aștepta dupa alegeri Mai multe sondaje de opinie vorbesc despre victoria lui Igor Dodon in campania prezidențiala. Pe de alta parte, candidata la prezidențiale Maia Sandu considera ca actualul președinte al țarii va caștiga doar in cazul in care aceste…

- CHIȘINAU, 23 oct - Sputnik. Igor Dodon susține ca nu are de gand sa scoate cetațenii in strada, indiferent de rezultatul pe care il va obține la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. El a facut declarațiile in cadrul emisiunii "Președintele raspunde". © Sputnik / Rodion ProcaCe joc face…

- CHIȘINAU, 27 sept – Sputnik. Pentru cetațenii cu drept de vot din localitațile din stanga Nistrului, municipiul Bender și unele localitați ale raionului Caușeni, Comisia Electorala Centrala a constituit 42 secții de votare. Potrivit deciziei CEC, pentru menținearea ordinii publice in aceste localitați…