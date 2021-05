Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de socializare pentru video-uri de scurta durata TikTok lanseaza TikTok for Business in Romania. TikTok for Business vine cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot conecta brandurile cu comunitatea de pe TikTok. Prin TikTok for Business, compania va oferi suport și…

- Compania americana Novavax a efectuat teste initiale pe animale cu un singur vaccin, rezultat din combinarea serului impotriva gripei cu unul anti-Covid, cu rezultate initiale pozitive, a anuntat producatorul, informeaza Le Figaro. Vaccinul antigripal Novavax (numit NanoFlu), precum si cel pentru Covid-19…

- Intel solicita subvenții de 8 miliarde de euro pentru construirea unei fabrici de semiconductori in Europa, pentru a sprijini dorința regiunii de a-și reduce dependența de importuri pe fondul crizei de semiconductori, care se manifesta de anul trecut și afecteaza atat producatorii auto, cat și pe cei…

- Cirque du Soleil anunța ca din aceasta vara vor fi reluate patru dintre spectacolele emblematice care au loc in fiecare an. Spectacolele de la Cirque du Soleil au fost anulate in ultimul an din cauza pandemiei de coronavirus. Conform AFP, Cirque du Soleil a anuntat reluarea din aceasta vara, in Statele…

- Sky News: Compania de servicii financiare digitale Revolut este aproape de o noua finantare, care ar evalua-o la peste 10 miliarde de dolari. Revolut, care este inregistrata la Londra, beneficiaza de consultanta din partea bancii americane de investitii FT Partners. Finantarea ar putea avea loc in vara.…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat ca va lansa „un instrument” in Statele Unite, care sa ofere oamenilor informații despre locul in care se pot vaccina, plus o zona speciala de informare COVID-19 pe Instagram. Nu numai atat… Dupa ce a fost criticata pentru ca a permis raspandirea dezinformarii…

- Juan Orlando Hernandez, președintele Honduras, a ajutat la transportul a tone de cocaina catre Statele Unite, dupa cum a declarat un procuror federal din New York. Procurorul Jacob Gutwillig a declarat acest lucru in rechizitoriul sau la deschiderea procesului unui presupus traficant de droguri, potrivit…

- Porsche a anunțat azi ca și-a extins deținerea in producatorul auto croat Rimac la 15,5%. Porsche a inițiat un parteneriat de dezvoltare cu Rimac pe fundalul campaniei sale de mobilitate electrica. In iunie 2018, producatorul de mașini sport din Stuttgart a achiziționat o participație de 10% la Rimac.…