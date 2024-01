Va face Băsescu puşcărie? Adrian Nastase plateste cu patru ani din viata si cu niste sute de mii de euro faptul ca acum 12 ani si-a garnisit vila din Zambaccian cu produse importate din China, pe care le-ar fi primit ca spaga pentru a mentine niste oameni in functie. Nu vor f... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase, fost premier al Romaniei, a fost invitatul lui Marius Tuca intr-o ediție transmisa live de Gandul. El a spus ca tehnologia incepe sa ne controleze viețile, iar controlul poate sa fie preluat de o mașinarie cu putere de decizie. ”Tehnologia incepe sa ne controleze viețile. Mi-e teama…

- Acuzata de frauda cu cardul de credit, o romanca din China a fost condamnata la 13 ani de inchisoare grea, iar tatal ei se lupta, fara succes deocamdata, sa fie transferata intr-un penitenciar din țara. Marius Balo, romanul care a stat 8 ani in pușcariile din China, face apel la autoritațile romane

- Fostul premier Adrian Nastase considera premierul Israelului are o poziție fragila, explicand care ar fi obiectivul maximal. „Poziția lui Netanyahu este foarte fragila. Netanyahu și-a fragilizat poziția in plan intern, neacceptand anumite lucruri și a devenit o ținta, iar in momentul in care a trebuit sa acționeze sau sa reacționeze el era deja…

- Autoritatile sud-coreene au citat riscul unor represalii economice chineze atunci cand au acuzat anul trecut firma de tehnologie marina SI Innotec de incalcarea legilor comerciale pentru activitatea sa la noul program de submarine militare din Taiwan, potrivit unui document al politiei vazut de Reuters…

- China a emis oficial vineri prima certificare din lume pentru un taxi zburator autonom si electric, a anuntat compania producatoare, semn al unei potentiale autorizari iminente privind exploatarea comerciala a acestor vehicule in intreaga tara, informeaza AFP. Acest „certificat tipizat”, care dovedeste…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a cerut vineri Beijingului sa transmita clar ca "nu este aliata a Rusiei" in razboiul acesteia impotriva Ucrainei, informeaza EFE, conform AGERPRES."Nu spunem ca RP China sprijina Rusia, dar China nu isi foloseste influenta asupra Rusiei pentru a pune capat…

- SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibile razboaie simultane cu Rusia si China, prin extinderea fortelor conventionale, consolidarea aliantelor si ameliorarea programului de modernizare a armelor sale nucleare, a declarat joi, la un panel, un grup bipartizan numit de Congres.

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi, informeaza Agerpres.