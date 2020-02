Stiri pe aceeasi tema

- ​Una dintre cele 25 de ordonanțe de urgența aprobate, pe banda rulanta, într-o singura ședința de Guvern, a fost publicata joi în Monitorul Oficial, dupa o întârziere de peste trei saptamâni. Ordonanța modifica Legea Petrolului, pentru elaborarea ei fiind invocate motive…

- Scandalul rasist de la Ditrau, Harghita a trecut granitele tarii, familiile celor doi brutari fiind ingrijorate de siguranta acestora dupa ce incidentul a fost relatat pe alrg in presa internationala.

- Libertatea publica azi o investigație prin care arata cum statul platește construcții ridicate pe expertize falsificate, primul exemplu fiind stadionul din Targoviște, aflat la stadiu de fundație. de Razvan Luțac, Alina Manolache, Vlad Chirea (foto) Prodecanul Universitații de Construcții din București,…

- Statul roman are opt stații de masurare a calitații aerului, in Capitala, dar și in zona metropolitana. Buletin de București a descoperit ca la peste 10 ani de la inaugurarea sistemului multe dintre acestea masoara doar o parte din poluarea de zi cu zi.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a schimbat-o pe Sevil Shaiddeh din funcția de membru al Consililui de Supraveghere a OMV Petrom, scrie Economica.net. Sevil Shhaideh a devenit membru al board-ului OMV Petrom la finalul lunii octombrie 2017, cand l-a inlocuit in funcție pe un alt fost…

- Ziarul Unirea Gazele din zona romaneasca a Marii Negre ar putea ajunge pe mana rușilor. Compania americana Exxon vrea sa ocoleasca statul roman in negocierile cu rușii de la Lukoil Gazele din zona romaneasca a Marii Negre ar putea ajunge pe mana rușilor. Compania americana Exxon vrea sa ocoleasca statul…

- Acum doi ani de zile, in octombrie 2017, Guvernul a transmit Parlamentului un proiect de lege referitor la explorarea și exploatarea gazelor din Marea Neagra, adica celebra lege privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore).Proiectul a fost elaborat dupa dialoguri și negocieri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca ROMATSA risca sa ramana fara bani si, ca urmare, a luat decizia de a plati suma pentru care exista un titlu executoriu, in baza deciziei Curtii arbitrale ICSID,...