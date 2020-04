V-ați prins care-i lucrarea cu Dan Puric? “Târziu, nenică!” Acest text este despre uitare. Sau despre necunoaștere. Este despre cei care nu știu mai nimic, dar le știu ei pe toate. Fiind bolnav de Corona, IPS Pimen a fost transportat la București cu elicopterul. Din aceasta cauza, Inaltul ierarh, in varsta de 90 de ani, și-a luat scuipați pe engolpion inclusiv de la vechi […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, infectat cu COVID-19, este internat in Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș". Inaltul prelat a fost transferat de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava la Institutul „Matei Balș" ...

- Barbatul care a fost transferat la Institutul “Matei Bals” din Capitala, impreuna cu IPS Pimen, este Lucian Covaliu, in varsta de 46 de ani, din comuna Volovat, judetul Suceava. Pacientul infectat cu COVID-19 este casatorit si are 10 copii, cu varste cuprinse intre cinci si 22 de ani.

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. S-a luat decizia sa fie transferat de la Spitalul din Suceava la Institutul „Matei Bals" din București, cu un elicopter, impreuna cu un alt pacient.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen,a fost depistat ca fiind infectat cu Coronavirus și urmeaza sa fie transferat cu elicopterul la Spitalul de boli Infecțioase Matei Balș din Capitala, scrie Monitorulsv. Inițial, acesta a fost internat la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava,…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a fost internat in aceasta seara la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava și urma sa fie transferat la Institutul „Matei Balș” din București. Inaltul prelat in varsta de 90 de ani a fost diagnosticat cu coronavirus in forma medie.…

- Banel Nicolița (35 de ani) s-a retras la București pe timpul pandemiei de coronavirus. CS Faurei a inceput returul in Liga a III-a, 1-1 cu SC Popesti Leordeni, chiar daca patronul gruparii brailene, Banel Nicolita, anuntase, in iarna, incetarea activitatii echipei. Fostul internațional așteapta o decizie…

- ROMANIA – Asta pentru ca ministrul de Interne vrea ca lucrurile sa mearga bine, fara sa tina cont ca este zi sau noapte. Corona nu are timp! Marti seara, in jurul orei 22.00, imediat dupa ședința de guvern, ministrul de Interne a constituit o Celula de criza la MAI, impreuna cu premierul Ludovic Orban,…

- Un tanar care a fugit dupa ce a provocat, in 24 decembrie 2019, un accident in Bucuresti, soldat cu moartea unei persoane, a fost arestat. Tanarul a fost prins pe Aeroportul Otopeni, la revenirea in tara.