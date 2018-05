Uzina Dacia produce un vehicul la fiecare 54 de secunde

Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Dacia de la Mioveni, infiintata in urma cu o jumatate de secol, a ajuns in prezent sa produca un vehicul la fiecare 54 de secunde. "Producem o maşină la fiecare 54 de secunde, asta înseamnă 1.500 de maşini pe zi, care ajung în diferite ţări. Fiecare model…

- Yves Caracatzanis, director gene­ral si presedinte al CA al Auto­mo­bile Dacia, inainte de a pleca spre Rusia pentru a prelua con­du­cerea AvtoVaz, a atras atentia ca Romania inca mai are de lucrat la capitole pre­cum predictibilitate, infrastructura si edu­catie daca doreste sa atraga noi investitori.…

- Vineri 27 aprilie, la Hotelul Pullman din Capitala, Yves Caracatzanis, director general Dacia pana la 1 mai a.c., i-a predat stafeta succesorului sau, Antoine Doucerain. Un grup restrans de jurnalisti au fost invitati la intalnirea de ramas bun din partea lui Yves Caracatzanis si pentru a-l cunoaste…

- Vanzarile Dacia in primul trimestru al acestui an au urcat cu 14% fata de perioada similara a anului trecut, la aproape 172.000 de autovehicule. Daca ritmul va fi mentinut pana la finalul anului, atunci marca autohona se va apropia in acest an de 700.000 de unitati pentru prima data in istoria sa.…

- Antoine Doucerain va prelua la 1 mai functia de director general al Automobile Dacia si Group Re­nault Romania de la Yves Caracatzanis, devenind astfel cel de-al cincilea francez care vine la conducerea uzi­nei din Mioveni de la privatizarea din 1999. Noul director ii va fi subordonat lui Nicolas…

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in februarie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme ...

- Dacia are doua modele in topul celor mai bine vandute masini din Europa. Constructorul de la Mioveni a avut o luna ianuarie de-a dreptul excelenta si a inregistrat cresteri de vanzari spectaculoase. Astfel, modelele Sandero si Duster se afla in Top 20 cel mai bine vandute masini…

