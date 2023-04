Uzina Dacia oprește temporar producția la Mioveni Ca urmare a crizei de semiconductori, Uzina Dacia se confrunta din nou cu probleme. Astfel, angajații au fost trimiși acasa pentru aproape o saptamana, interval care cuprinde și zilele libere de Paște. Astfel, potrivit Profit.ro, angajații Dacia au fost trimiși acasa cu 85% din salariu și tichete de masa pentru zilele respective, fiind nevoiți sa iși intrerupa activitatea in perioada 13 – 18 aprilie, din cauza lipsei componentelor electronice. Incepand cu 19 aprilie, activitatea, va fi reluata in 3 schimburi, in program normal. In intervalul de timp cat va fi oprita uzina vor mai fi desfașurate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

