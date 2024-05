Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, iși va lansa vineri, 10 mai, la Oradea, volumul „Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile unui roman la varful NATO”. Evenimentul va avea loc la Sinagoga Neologa Sion, incepand cu ora 17:00, scrie Bihon.ro „Paginile acestei carți (…) reprezinta…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua sambata, 11 mai 2024, o vizita oficiala la Arad. In cursul dimineții, inaltul oficial va vizita Astra Vagoane și Spitalul de Pediatrie. La ora 14:00, Secretarul General Adjunct al NATO va lansa volumul „Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, iși va lansa sambata, 11 mai 2024, la Arad, volumul „Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile unui roman la varful... The post Secretarul General Adjunct NATO, Mircea Geoana, iși lanseaza o carte la Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- ”Europenii stiu ca va exista un raspuns foarte dur din partea noastra si un raspuns adecvat”, a declarat Valentina Matvienko, presedinta Camerei Superioare a Parlamentului Rusiei, agentiei de presa de stat RIA Novosti. Matvienko, membra a Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat intr-un interviu…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, duminica, la Baia Mare, ca in alianța cu PSD, partidul liberal nu este „vagon”, iar scopul construirii acesteia a fost sa țina la distanța formațiunile extremiste la alegerile europarlamentare.

- ”Azi (marti), lansam o noua ancheta cu privire la furnizori chinezi de eoliene. Studiem conditiile de dezvoltare a unor parcuri eoliene in Spania, Grecia, Franta, Romania si Bulgaria”, a anuntat Margrethe Vestager intr-un discurs sustinut la Uniersitatea Princeton, in New Jersey, intr-o vizita in Statele…

- Departamentul de Justitie al SUA solicita permisiunea de a vinde un iaht de 106 metri numit Amadea, pe care l-a confiscat in 2022, sustinand ca era detinut de miliardarul rus Suleiman Kerimov. Guvernul a spus ca doreste sa vanda iahtul de 230 de milioane de dolari din cauza ”costurilor excesive” de…

- „Impreuna cu comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, am discutat despre viitorul industriei de aparare din Romania in contextul noilor programe europene. Ne dorim sa fim parte activa la aceste programe prin implicarea companiile cu capital de stat sau privat din Romania”, a scris Stefan-Radu…