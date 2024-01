Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Beclean au participat saptamana trecuta la mobilitatea de formare desfașurata la Budapesta-Ungaria. Evenimentul a facut parte din proiectul „SMART MOBILITY BN”, cod proiect 2023-1-RO01-KA121-SCH-000135196, Acreditare numarul: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000110364.…

- O inițiativa legislativa care faciliteaza activitatea salvatorilor voluntari a fost adoptata de Parlament. Documentul a fost votat in prima și a doua lectura in cadrul ședinței plenare de astazi. PROIECTUL de lege a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Autorii propun modificarea Legii voluntariatului…

- 192 de polițiști și 80 de jandarmi au participat la instruiri in domeniul acordarii primului ajutor. Activitațile de pregatire dedicate personalului Ministerului Afacerilor Interne au inceput in luna septembrie a anului trecut și vor continua.

- In perioada 2-8 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au continuat activitațile informativ-preventive din unitațile de invațamant, desfașurand activitați la patru școli gimnaziale din Targoviște, Marcești, Valea Voievozilor și la Gradinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunata…

- 184.455 din 01.11.2023 ACTIVITATI DESFASURATE PENTRU SIGURANTA ELEVILOR In perioada 02 27.10.2023, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica au actionat pentru cresterea sigurantei elevilor, a personalului didactic si pentru prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zona adiacenta unitatilor…

- Scaderea ritmului activitaților economice in zona euro s-a accelerat la inceputul ultimului trimestru al anului, generind riscuri de recesiune, pe fondul reducerii cererii ca urmare a politicilor monetare stricte, arata un raport realizat de agenția de evaluare S&P pe baza datelor furnizate de grupul…

- Nr. 206 din 20 octombrie 2023 DGPMB Dupa cum si a propus, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, prin intermediul presei, al site ului oficial, precum si prin intermediul paginii de ,,Facebook", aduce la cunostinta opiniei publice actiunile si activitatile desfasurate potrivit competentelor…

- In perioada ianuarie – august 2023, in județul Salaj au fost inregistrate 35 de accidente rutiere grave, numarul acestora inregistrand o scadere de aproape opt procente fața de cele din perioada similara a anului trecut. Din pacate, in aceste accidente au murit șase oameni, au fost ranite grav 33 de…