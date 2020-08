Utilitarele electrice, noua țintă a producătorilor auto Drumul catre electrificarea vehiculelor a inceput cu mașinile mici, de oraș. Au urmat SUV-urile, iar acum multe companii auto mizeaza pe utilitare. Startup-ul Bollinger Motors a anunțat ca intenționeaza sa livreze pe piața o autoutilitara complet electrica incepand cu 2022 alaturandu-se astfel unui segment in creștere rapida al pieței pe fondul cererii tot mai mari venita de la a companiile de transport care dețin flote. Creșterea comerțului online și necesitatea de a livra produsele direct la ușa clienților au impus dezvoltarea sectorului vehiculelor utilitare ușoare. Mai mult chiar, din dorința… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

