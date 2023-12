Utilajele pregătite și stoc de materiale asigurat pentru deszăpezire în Zalău In atenția cetațenilor municipiului Zalau Societatea Citadin are utilajele pregatite și stoc de materiale asigurat pentru deszapezire, iar atunci cand se impune, personalul societații intervine atat pentru curațarea parții carosabile, cat și a trotuarelor. Pentru a permite utilajelor de deszapezire sa intervina pe toate strazile din municipiu, adresam tuturor cetațenilor rugamintea sa parcheze mașinile astfel incat sa nu obstrucționeze caile de acces. Sunt pregatite și vor acționa in aceasta activitate de deszapezire 20 de utilaje de diferite tipuri: raspanditor de material antiderapant cu lama,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

