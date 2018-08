UTA – Ripensia Timișoara 1-0 Min. 1: A inceput meciul din Aradul Nou, UTA evolueaza in alb, pe cand Ripensia, in roșu – galben.In tribune, la aceasta ora, nu sunt mai mult de 800 de spectatori. Min. 4: UTA a reclamat un penalty, la un henț al lui C. Toma in careu, dar arbitrul a aratat doar corner. Min. 5. Badauța a scapat pe o contra, dar a șutut in blocajul lui Coulibaly. Min. 10: Ungureanu a șutat de la colțul careului de 16 metri, mingea a fost deviata, s-a dus la vinclu, iar de acolo Bodea a scos in corner. Min. 23: Vadrariu a primit o pasa “printre”, a ajuns fața in fața cu portarul Dobre, dar a tras… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

