- Poli Iași și Hermannstadt se infrunta azi, de la 18:30, in runda #2 din Superliga. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre Liga 1 Poli Iași - Hermannstadt, live de la 18:30 Live + Statistici Poli Iași - Hermannstadt.…

- Nou promovata Poli Iasi a fost invinsa de Radnicki Nis cu scorul de 2-1 (1-1), luni, intr-un meci amical sustinut in stagiul de pregatire de la Bansko (Bulgaria). Brazilianul Jatoba a avut o bara (‘5) si tot el a obtinut penaltiul transformat de Gabriel Vasvari (’13).Radnicki (locul 8 in Serbia) a egalat…

- Politehnica Iași a inceput luni al doilea cantonament al verii, care se deruleaza la Bansko, in Bulgaria. In afara de cei 30 de jucatori care au plecat din Copou - Jankov, Celeadnic (Șerif Tiraspol), Brinza, Ailenei - portari; Martac, Kouadio, Tincu, Katanec, Unugurenașu, Azoiței, Ștefanovici, Șerban…

- Politehnica Iasi a sustinut vineri primele verificari ale verii. La baza Campo Verde, din Ghimbav, trupa antrenata de Leo Grozavu a participat, alaturi de Farul Constanta si FC Brasov, la un triunghiular in care fiecare meci a durat 45 de minute. In prima confruntare, Poli a dat piept cu echipa lui…

- Astazi, de la ora 19:00, in Copou, Politehnica Iasi – Steaua Bucuresti, in etapa a VIII-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal Poli are in aceasta seara prilejul de a inchide definitiv orice scenariu SF care ar mai putea pune in discutie promovarea in prima liga. Daca invinge pe Steaua, echipa ieseana…

- Gloria Buzau – Politehnica Iasi 1-1 (0-0), in etapa a VII-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Gloria: D. Rusu – Otelita, Wiktorski, Marku, R. Salceanu – Pandele ("57 Trebotic), Gaitan ("81 I. Fulop) – Dr. Lazar ("46 V. Alexandru), Dudu Sampaio, Blejdea ("57 R. Greu; "81 Virtej) – Boiciuc. Antrenor:…