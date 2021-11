Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Uniunii Salvați Romania susțin „ferm” introducerea Certificatului Verde ca masura de protecție la locul de munca, atat pentru angajați, cat și pentru persoanele cu care aceștia vin in contact. Din acest motiv, USR va cere in Legislativ „aplicarea nediscriminatorie a Certificatului Verde…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, din cunostintele pe care le are, in Parlament se discuta pe marginea proiectului privind accesul la locul de munca, in sistemul public, nu si in cel privat, pentru persoanele vaccinate sau care se testeaza pe banii lor. Arafat…

- Social Testare pe banii proprii pentru angajații din sanatate și pompierii care nu sunt vaccinați octombrie 14, 2021 12:36 „Alaturi de alti membri din Guvern – Kelemen Hunor, Cseke Attila si Lucian Bode – am semnat un proiect de lege pe care il vom depune in Parlament. Pe scurt,…