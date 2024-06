Stiri pe aceeasi tema

- Nunta lui Daniel Pavel cu Ana Maria Pop a avut loc pe 8 iunie, la Palatul Snagov, langa București. Prezentatorul emisiunii „Survivor” de la Pro TV s-a cununat civil și religios cu aleasa inimii lui in aceeași zi. Sarbatoare mare in familia emisiunii „Survivor Romania” de la Pro TV. Dupa luni intregi…

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- In exclusivitate la Star Matinal de la Antena Stars, Cosmina Adam a izbucnit in lacrimi! Vedeta s-a emoționat foarte tare. Iata de ce a inceput sa planga fosta asistenta de la Acces Direct, care este insarcinata in 7 luni!

- Razvan Simion a vorbit despre modul in care a reușit sa scape de viciile sale. Prezentatorul s-a luptat și a demonstrat cat este de puternic in ceea ce privește obiceiurile negative. Odata cu renunțarea lor și-a schimbat și anturajul, alegand alte persoane cu care sa-și petreaca timpul liber.

- Dani Oțil, Razvan Simion și Denise Rifai au stat la aceeași masa in cadrul unui podcast, iar unele intrebari nu au fost deloc pe placul prezentatoarei de la Kanal D. Cei doi prezentatori de la Antena 1 au avut curiozitați cu privire la salariul vedetei.Celebrul comediant Nedelcu Cosmin, cunoscut mai…

- Razvan Simion a dezvaluit in cadrul unui podcast cu Teo Trandafir ca a invațat greu sa spuna „nu”. Prezentatorul de la Antena 1 a trecut prin schimbari importante dupa divorțul de Diana și desparțirea de Lidia Buble.Razvan Simion, cunoscutul prezentator de la „Neatza cu Razvan și Dani”, a fost invitat…

- Vara aceasta mai jucam la o nunta! Daliana Raducan a dezvaluit ca a stabilit data nunții cu prezentatorul Antenei 1, Razvan Simion. Cei doi logodnici au trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, noteaza click.ro. Daliana Raducan (33 de ani) și Razvan Simion (43 de ani) formeaza un cuplu de aproape…

- Nicolae Robu, fostul edil al Timișoarei și actual candidat pentru primaria orașului, a ținut un speech emoționant cu ocazia lansarii planului de guvernare locala. Alaturi i-au stat aliații, atat de la PNL, cat și de la PSD, in frunte cu Alfred Simonis, candidatul alianței pentru Consiliul Județean Timiș.…