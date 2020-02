USR și PLUS anunță că se îndreaptă către fuziune Alianța USR-PLUS transmite ca cele doua formațiuni se îndreapta catre fuziune, în cursul zilei de sâmbata fiind deciși pașii necesari, scrie Mediafax. Pregatirea procesului și condițiile de fuziune vor fi aprobate în congresele reunite ale celor doua partide.



"USR și PLUS se îndreapta catre fuziune. USR și PLUS au decis, astazi, pașii spre fuziune. Comitetul Politic al USR și Consiliul Național PLUS au mandatat birourile naționale sa demareze pregatirea procesului și condițiilor de fuziune, care vor fi aprobate în congresele reunite ale celor doua partide",

