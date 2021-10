Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania are in vedere, potrivit programului de guvernare pentru care va cere votul Parlamentului, reconstruirea si adaptarea sistemului de sanatate la nevoile prezentului prin investitii si reforme finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Se prevede elaborarea…

- USR are in vedere la capitolul "Afaceri europene, politica externa, Diaspora", potrivit programului de guvernare al Cabinetului Ciolos pe care il propune Parlamentului, sustinerea parcursului european al Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unui Fond pentru democratie care sa sprijine dezvoltarea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca premierul desemnat Dacian Cioloș nu a reușit sa restabileasca un nivel minim de încredere care ar fi permis refacerea coaliției PNL-USR-UDMR. Mai mult, Kelemen îl trimite pe Cioloș sa formeze un nou guvern alaturi de PSD și AUR.Kelemen Hunor îi…

- Ionuț Moșteanu, vicepreședinte USR, a anunțat ca premierul Dacian Cioloș va veni in fața Parlamentului cu o lista de miniștri chiar daca negocierile cu PNL și UDMR pentru refacerea majoritații guvernamentale vor eșua in zilele urmatoare. Intr-o declarație de presa susținuta joi in Parlament, el a precizat…

- Dacian Cioloș incepe miercuri primele consultari cu partidele pentru formarea unei majoritați parlamentare. La intalnire vor fi prezenți doar liderii formațiunilor politice (PNL, UDMR și minoritațile naționale) nu și echipele de negocieri. Premierul desemnat are 10 zile pentru a se prezenta in fata…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, vineri, la o dezbatere intre candidații la șefia formațiunii, ca propune ca garanția indeplinirii reformelor USR PLUS este ca formațiunea sa dea viitorul premier, iar PNL sa ia șefii Senatului și Camerei Deputaților. „Sensul existentei politice…

- Criza guvernamentala avandu-l pe F. Cițu vedeta principala vine in consolidarea platformei de interese privind intrarea pe plata a fondurilor europene. Așa incert, cum este in prezent cuantumul acestora, perspectiva unor scheme financiare mirobolante a trezit reacții care deja sunt parțial retractate.…

- Membrii CA al BNR sunt sceptici cu privire la reusita de absortie a fondurilor europene PNRR. Incertitudini mari continua sa fie asociate gradului de absorbție a fondurilor europene alocate Romaniei prin PNRR, precum și a celor alocate in noul Cadru financiar multianual 2021-2027. “Incertitudini mari…