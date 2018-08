USR - PNL - Cioloș, primul pas spre ”o alianță puternică” PNL, USR și Mișcarea Romania Impreuna a lui Dacian Cioloș au facut front comun la Tulcea. Cele trei formațiuni politice au strans semnaturi pentru inițiativa ”Fara penali in funcții publice”. PNL Tulcea este prima organizație județeana care se alaturi acestei inițiative. ”Poate este un prim pas pentru a face o posibila alianța puternica și, de ce nu, la urmatoarele alegeri, pentru ca cele mai importante sunt cele locale, poate batem palma și adunam oamenii capabili care vor sa dezvolte acest loc minunat”, a spus Ștefan Ilie, presedinte PNL Tulcea. "Sunt foarte mulți membri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri pentru Mediafax, ca au fost sranse cele 500.000 de semnaturi, din 21 de județe, pentru petiția „fara penali in funcții publice”, dar nu va fi inca depusa in Parlament pentru ca partidul vrea sa ajunga la 1.000.000 de semnaturi.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca au fost sranse cele 500.000 de semnaturi, din 21 de judete, pentru petitia „fara penali in functii publice”, dar nu va fi inca depusa in Parlament pentru ca partidul vrea sa ajunga la 1.000.000 de semnaturi. Presedintele…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau...

- Numarul bistritenilor care au semnat initiativa cetateneasca ''Fara penali in functii publice'' nu depaseste 4.000 de persoane, reprezentand putin peste 1% din numarul total adunat la nivel national, potrivit datelor comunicate vineri, intr-o conferinta de presa, de catre deputatul USR…

- Deputatul USR Silviu Dehelean a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT) s-a alaturat in campania de strangere de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara penali in functii publice", sustinuta de USR. "Cei de la PPMT…

- Activistul Malin Bot, o voce cunoscuta in mediul on line pentru opiniile impotriva guvernarii PSD – ALDE, s-a aflat astazi Post-ul Activistul Malin Bot a strans semnaturi la Targoviște pentru inițiativa „Fara penali in funcții publice” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul USR Cristian Seidler, secretar al Camerei Deputatilor, vorbeste, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre campania „Fara penali in functii publice“, negocierile pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila si relatia cu formatiunea condusa de Dacian Ciolos.