USR PLUS Turda: „ MÂNTUIALA de pe strada Ponorel: e la fel de rău ca înainte!” USR PLUS Turda, continua sa critice public modul in care administrația locala alege sa gestioneze lucrarile de pe strazile orașului. De aceasta data, USR PLUS Turda a postat pe pagina oficiala de Facebook a partidulului cateva fotografii la care au atașat o descriere destul de dura referitoare la cum a rezolvat administrația locala probleme de [...] Articolul USR PLUS Turda: „ MANTUIALA de pe strada Ponorel: e la fel de rau ca inainte!” apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

