Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR are puțin peste doua pagini jumatate în care Florin Cîțu este acuzat ca vrea sa foloseasca banii publici pentru interesele de partid. Mai mult, useriștii fac un capat de acuzare acum din problemele cu legea pe care premierul le-a avut în urma cu…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu a fost depusa. Textul integral al moțiunii USR-PLUS și AUR Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu a fost depusa. Textul integral al moțiunii USR-PLUS și AUR Grupurile parlamentare ale USR-PLUS și AUR, intr-un demers inedit de alianța intre progresiști…

- Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat, vineri seara, ca au depus moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu. "A fost depusa moțiunea de cenzura. ne dorim sa avem un nou premier", a spus Dan Barna. La randul lui, Dacian Cioloș a completat: "Am incercat in…

- Ședința de vineri a coaliției de guvernare nu a dus la stingerea crizei declanșate de PNDL 3 și demiterea ministrului justiției, Stelian Ion. Parțile nu au ajuns la un numitor comun, potrivit Digi24, iar USR PLUS ar urma sa depuna in aceasta seara moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu.…

- Premierul Florin Cițu a subliniat joi, dupa ședința PNL in care a primit sprijin pentru a continua ca premier, ca miniștrii USR-PLUS ar trebui sa demisioneze daca merg mai departe cu moțiunea de cenzura impotriva guvernului. „Cred ca in Romania mai avem onoare. Cand ai ieșit in strada impotriva lui…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat joi, intr-o postare facuta pe Facebook , ca depun moțiune de cenzura pentru demiterea lui Florin Cițu din fruntea guvernului. Pentru ca au doar 80 de parlamentari, insuficienți pentru inițierea moțiunii, USR-PLUS invita celelalte partide sa sprijine demersul. „Cele…

- Moțiune de cenzura! Ce șanse are PSD sa demita Guvernul Cițu. Parlamentarii dezbat și voteaza, marți, moțiunea de cenzura depusa de PSD. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Potrivit calculelor, daca toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți…