USR-PLUS merge mai departe cu AUR. Moșteanu: Am trimis o propunere…

​​USR-PLUS are deja un draft de moțiune, textul fiind trimis deja catre AUR. Deputatul Ionuț Moșteanu a declarat, vineri, ca spera sa nu fie nevoie sa depuna moțiunea de cenzura și premierul Florin Cîțu sa-și dea demisia.

&"Am lucrat pe textul moțiunii, am trimis o propunere de text spre George Simion. Suntem pregatiți sa depunem, sper sa nu fim nevoiți&", a spus el.



Întrebat daca în acest moment raul cel mai mare este PSD sau Florin Cîțu, Moșteanu a raspuns: &"raul cel mai mare e sa ramâna la Palatul Victoria Florin Cîțu&".



