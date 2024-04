Radu Marcel Tuhuț: Inițiativa privind extinderea gazului metan în Apuseni merge mai departe! Inițiativa mea, privind extinderea rețelei naționale de gaz metan in Munții Apuseni, merge mai departe, indiferent cat de mult ii deranjeaza acest lucru pe deputații PNL din Alba, singurii parlamentari care s-au aratat a fi impotriva acestui proiect. In urma cu cateva luni am facut publica intenția de a depune o propunere legislativa pentru extinderea gazului metan in Apuseni. Am apreciat ca introducerea gazului in Apuseni este o cerința esențiala pentru dezvoltarea zonei, dar și o alternativa buna la incalzirea locuințelor, avand in vedere milioane de metri cubi de lemn care merg pe foc. Tot… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

