Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Municipiul Turda a ajuns la o rata a incidenței cazurilor de COVID-19 de 3,27. In municipiul vecin, Campia Turzii, rata incidenței a ajuns la 1,88. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand de luni, toate persoanele care ajung in Marea Britanie si sunt supuse masurii de autoizolare trebuie sa faca, suplimentar, doua teste PCR, in a doua si a opta zi de la sosire. In cazul in care unul dintre acestea are rezultat pozitiv, izolarea…

- Incepand cu data de 1 februarie a.c., la nivelul centrelor de vaccinare din Romania, va incepe administrarea vaccinului Moderna pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile. Totodata, incepand cu data de 28 ianuarie a.c., se pune in aplicare procesul de reprogramare a persoanelor incluse in Etapa…

- Un echipaj de pompieri, unul SMURD și altul de la poliție intervin la Campia Turzii la o deblocare de persoana. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un puternic incendiu a izbucnit in cartierul Șarat din Campia Turzii. Inițial focul a pornit de la o anexa gospodareasca. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Specialiștii din infrastructura sunt de parere ca lotul de autostrada dintre Campia Turzii și Chețani este mai aproape de reziliere decat de deschidere in 2021. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De maine incepe vaccinarea persoanelor incluse in categoria lucratorilor din domeniul sanatații și social - sistemul public și privat. Centre de vaccinare de acest gen vor fi atat la Spitalul din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!