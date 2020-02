Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Aliantei USR-PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, joi, ca anuntul PNL de sustinere a candidaturii lui Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei a schimbat datele problemei, Vlad Voiculescu urmand sa anunte in scurt timp decizia luata."Cu siguranta, Vlad Voiculescu este un politician…

- Biroul Politic al PNL Bucuresti a decis, joi seara, sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, a anuntat presedintele filialei, Violeta Alexandru. Ea a afirmat ca decizia a fost luata cu unanimitate de voturi si ca va propune in sedinta Biroului Executiv al PNL de vineri…

- Biroul Politic al PNL Bucuresti a decis, joi seara, sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, a anuntat presedintele filialei, Violeta Alexandru potrivit Agerpres. Ea a afirmat ca decizia a fost luata cu unanimitate de voturi si ca va propune in sedinta Biroului Executiv al PNL…

- "Maine (luni - n.r.), la sedinta Birourilor Nationale reunite ale USR si PLUS, sper sa ajungem la o solutie pentru a avea o singura echipa a Aliantei, asa cum am propus. Daca nu se va ajunge la o concluzie, voi propune sa facem ceea ce fac partidele moderne si curate intotdeauna cand nu reusesc sa…

- Birourile naționale ale USR și PLUS ar urma sa reia luni discuțiile privind candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce la întâlnirea de duminica cu Nicușor Dan nu s-a ajuns la nicio soluție privind metoda de desemnare a candidatului. Vlad Voiculescu a precizat ca, în cazul în…

- Vlad Voiculescu a anuntat marti, in urma intalnirii cu Nicusor Dan, sustinut de USR, ca isi mentine opinia conform careia reprezentantul aliantei ar trebui stabilit prin alegeri primare, precizand ca urmeaza sa aiba noi intalniri cu deputatul independent, potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Facebook,…

- "Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat unic la București. De aceea, impreuna cu Dan Barna, am inițiat o intalnire azi intre candidatul USR, Nicușor Dan, și candidatul Plus, Vlad Voiculescu, pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București. Avand in vedere sistemul de…

- Nicușor Dan a prezentat, duminica, un sondaj telefonic pe care l-a comandat și platit el, care indica faptul ca in opțiunea alegatorilor este mai sus ca procente, in postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS. Datele sunt radical diferite…