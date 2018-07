Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dan Barna a declarat marți ca a avut un "schimb de mesaje" cu fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, pe care a invitat-o in partid, iar aceasta i-a raspuns ca vor putea sta de vorba cand se va intoarce din concediu. Barna a precizat ca, daca partidul decide sa o susțina, in cazul in…

- Kovesi, invitata sa se inscrie in USR. Președintele partidului, Dan Barna, a anunțat ca i-a transmis fostei șefe DNA ca are ușile USR deschise pentru a se inscrie, chiar și in vedere unei viitoare candidaturi la alegerile prezidențiale. Laura Codruța Kovesi nu a dat un raspuns ferm, ci a spus ca, momentan…

- Parlamentarii USR sunt dezamagiti de decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, iar liderul partidului, deputatul Dan Barna, sustine ca ar fi nevoie de un referendum pe Justitie. "Avem fundamental nevoie de un referendum pe Justitie. Practic,…

- Dacian Ciolos, liderul Ro+, spune ca stie ca multora le vine in gand sa-si ia campii, dar precizeaza ca, desi situatia de fapt nu poate fi schimbata, poate fi schimbat ce va sa vina daca raman si gandesc si lucreaza impreuna. ”Stiu ca multora dintre voi va vine in gand sa va luati campii,…

- Peste 200 de persoane protesteaza joi in Piata Victoriei nemultumite de decizia CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro. Manifestantii afiseaza pancarte cu mesaje impotriva CCR si a actualei puteri: Curtea coruptilor din Romania 39; 39;; Afara penalii din politica si demnitati…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a declarat, joi, referitor la decizia CCR privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca este o hotarare politica ce "scoate Romania din Uniunea Europeana".

- CCR va dezbate, astazi, sesizarea Guvernului cu privire la existenta unui conflict intre Executiv si Presedintie, in urma refuzului lui Klaus Iohannis de a-l revoca din functie pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, la sedinta anuntandu-si prezenta si Tudorel Toader.

- Un articol publicat de jurnalistul Jacob Grandstaff pe Think Tank-ul american „Capital Research Center”, arata ca George Soros a pompat 5,7 milioane de dolari in Romania, in timpul campaniilor pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale. De asemenea, americanii noteaza faptul ca fundațiile lui…