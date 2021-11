Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat la Antena 3 ca pâna marti dupa-amiaza liderul partidului Dacian Ciolos nu primise invitatie la receptia organizata miercuri de presdintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Nationale.„Cel putin pâna acum o jumatate de ora, când…

- Niciun membru USR nu va participa, miercuri, de 1 Decembrie, la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Deputatul USR Cristian Seidler a explicat marți, la Antena 3, ca este „o decizie individuala” a fiecarui USR-ist care a primit invitație și…

- USR nu participa, miercuri, la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De altfel, președintele formațiunii, Dacian Cioloș, nu a primit o invitație la recepție, ci doar alți membri ai partidului. Invitații au primit doar membrii…

- USR nu va participa la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis pentru constituirea unui nou guvern. Anunțul a fost facut, luni dimineața, intr-o declarație de presa, de președintele formațiunii Dacian Cioloș, care a lansat un atac dur la adresa lui Iohannis, dar și…

- Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, la Digi24, ca USR nu susține propunerea AUR de inițierea demersurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis:”Romania are nevoie acum de un guvern care sa scoata țara din criza. Romania nu are nevoie de o alta criza pe care sa o adaugam la cele…

- Ludovic Orban a lansat, marți, un atac fara precedent la președintele Klaus Iohannis, dupa ce, cu o zi in urma, acesta l-a desemnat pentru funcția de premier pe președintele USR Dacian Cioloș. Orban a susținut, intr-o conferința de presa, ca Iohannis a facut un joc “la cacealma” prin aceasta desemnare. …

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a reacționat imediat dupa ce motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, precizand ca criza politica provocata de premierul Cițu trebuie sa se incheie cat mai repede. Acesta a transmis ca se aștepta la o reacție “echilibrata” de la PNL…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…