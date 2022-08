USR: În locul schemei de compensare putea fi subvenţionată instalarea de panouri solare în curtea a milioane de români Reprezentantii USR considera ca din banii platiti pentru noua luni de plafonare a preturilor la energie s-ar fi putut instala panouri solare „in curtea a milioane de romani”, „echivalentul a 25 de centrale de la Portile de Fier 2″. „In locul schemei alandala de compensare si plafonare puse in practica de Guvernul PSD-PNL putea fi […] Articolul USR: In locul schemei de compensare putea fi subventionata instalarea de panouri solare in curtea a milioane de romani apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

