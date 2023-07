Investiții importante prin PNRR sunt intarziate de Guvern, susțin reprezentanții USR. Printre cele mai importante investiții care ar fi trebuit demarate se numara digitalizarea unor institutii de sanatate publica, dotarea unor unitati medicale pentru screeningul de cancer mamar si cancer de col uterin, dar si a unor scoli. Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, […] The post USR: Guvernul intarzie in 2023 investitii esentiale din PNRR pentru problemele reale ale romanilor: prevenirea cancerului, digitalizare, combaterea abandonului scolar, autobuze pentru elevi appeared first on Știri…