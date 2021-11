USR critică decizia de redeschidere a școlilor: “Când încă dai oxigen în parcări de spitale nu poate fi acceptată decât parţial” A conditiona deschiderea scolilor in format fizic doar de gradul de vaccinare a profesorilor din scoala risca fie sa inchida scolile mici, fie sa le transforme in focare de transmitere comunitara, a susținut, vineri, senatorul Ștefan Palarie, președinte al Comisiei de munca și Senat și membru al Comisiei pentru Invațamant. In opinia acestuia, vaccinarea peste […] The post USR critica decizia de redeschidere a școlilor: “Cand inca dai oxigen in parcari de spitale nu poate fi acceptata decat partial” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

