Stiri pe aceeasi tema

- USR a sustinut marti o conferinta de presa in care a proiectat imagini in care acuza ca Politia Locala si Jandarmeria impiedica strangerea de semnaturi pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice", care are drept scop revizuirea Constitutiei in acest sens, scrie news.ro."In…

- USR acuza abuzuri ale autoritatilor, in timpul campaniei de strangere a semnaturilor pentru initiativa de modificare a Constitutiei privind persoanele condamnate care ocupa functii publice. Presedintele USR, Dan Barna, a enumerat mai multe cazuri in care voluntarii partidului au fost amendati, perchezitionati…

- ”Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Reiteram ca prin acest demers se are in vedere un proces cuprinzator de analiza interinstitutionala, cu includerea si consultarea tuturor institutiilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le a transmis liderilor din teritoriu ca ar dori ca 1 milion de oameni sa iasa in strada pentru a sustine masurile din programul de guvernare. Propunerea a fost votata in unanimitate, scrie Romania TV.PSD vrea sa organizeze un miting cu un milion de participanti, in…

- Obiectivul USR este ca pana la finalul anului 2018 sa inainteze Parlamentului un proiect de revizuire a Constitutiei prin care sa se interzica persoanelor condamnate penal la pedeapsa inchisorii sa candideze la alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, daca au savarsit infractiuni in mod intentionat.Pentru…

- A fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice", sustinuta de USR. Intr-o perioada de sase luni, initiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel putin 21 de judete din tara. Cei 19 membri ai comitetului…

- USR anunta, joi, ca a fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru inițiativa de modificare a Constituției ‘Fara Penali in funcții publice’. Intr-o perioada de șase luni, inițiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel puțin 21 de județe din țara. Cei 19 membri ai comitetului…