- Și in municipiul Ploiești au fost organizate o serie de evenimente in data de 15 ianuarie 2024, cu prilejul Zilei Culturii Naționale. La ora 12.00, a avut loc ceremonia oficiala, la bustul lui Mihai Eminescu din centrul orașului. In acordurile muzicii Fanfarei Prahova, s-a desfașurat intregul ceremonial.…

- Chiar daca nu pare sa aiba vreun program astazi, președintele Klaus Iohannis nu și-a rupt cateva minute ca sa inregistreze macar un mesaj de Ziua Culturii Nationale. A preferat in schimb sa trimita cateva vorbe printr-un consilier. In textul respectiv, se subliniaza ca „peste generatii, opera eminesciana…

- ”Prin instituirea Zilei Culturii Nationale pe 15 ianuarie, cinstim opera si contributia exceptionala a lui Mihai Eminescu la identitatea nationala si la cultivarea limbii romane ca element central al patrimoniului nostru cultural. Peste generatii, opera eminesciana reprezinta o mostenire nepretuita…

- In fiecare an, la 15 ianuarie este sarbatorita Ziua Culturii Nationale, data fiind aleasa in semn de omagiu fata de poetul national al romanilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889). Centrul Județean de Cultura Dambovița marcheaza importanța acestei zile, prin organizarea unui eveniment…

- Mai multe spectacole de teatru, vernisaje, expozitii sunt organizate si in acest an in Bucuresti cu ocazia Zilei Culturii Nationale - 15 ianuarie.* Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti prezinta, de la ora 19,00, un "Spectacol de Ziua Culturii Nationale". In prima parte va avea loc spectacolul-lectura…

- „Din valurile vremii” este un spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale, ce va avea loc in data de 15 ianuarie 2024, de la ora 19:00, la Teatrul Național Aureliu Manea – Fabrica de Teatru Turda. Aceasta zi importanta marcheaza 174 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu, iar cu acest…

- Primaria Municipiului Dej, prin Centrul Cultural „Arta”, Muzeul Municipal Dej și Biblioteca Municipala Dej, in colaborare cu Garnizoana Dej și unitați școlare dejene, organizeaza in data de 15 ianuarie, manifestari care marcheaza Ziua Culturii Naționale, zi dedicata marelui poet național, Mihai Eminescu.…

- Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naționale la Memorialul Ipotești In perioada 14-15 ianuarie 2024, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, aflat in subordinea Consiliului Județean Botoșani, colaboreaza cu alte instituții din județ pentru organizarea Zilelor Eminescu – eveniment…