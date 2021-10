Ușa unei tinere a fost incendiată în miez de noapte O tanara din cartierul Dacia din Iași a trecut prin momente de teama din cauza ca ușa apartamentului i-a fost incendiata in miez de noapte. Ea a sunat la 112, anunțand ca responsabilul este un tanar care ar fi acționat din razbunare. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri, un echipaj SMURD și echipe de la E-on gaz. Din cauza incendiului, 16 persoane au fost evacuate din bloc. Gazul a fost intrerupt pe intreaga scara. O persoana care a suferit un atac de panica a avut nevoie de ingrijiri medicale. In prezent sunt efectuate cercetari de catre polițiști pentru a afla faptașul și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani, din județul Hunedoara, nevaccinata, a murit din cauza Covid-19. Femeia avea și alte comorbiditați. De asemenea, o tanara de 20 de ani, din Satu Mare, nevaccinata, a murit din cauza Covid-19. Femeia avea și alte comorbiditați.

- In ultimele 24 de ore, o tanara de 22 de ani, din judetul Caras-Severin a pierdut lupta cu infectia. Acesta era vaccinata si avea mai multe boli asociate grave. Romania a inregistrat de ieri si pana azi 7.047 de noi imbolnaviri cu COVID-19 si au fost raportate 130 de decese.

- Circa 11.000 de salariați de la Dacia au intrat in șomaj tehnic și vor fi platiți cu 85%, conform contractului colectiv de munca, dupa ce uzina de la Mioveni și-a intrerupt, din nou, activitatea. „In perioada 2-10 septembrie, producția de la Dacia s-a oprit pentru cinci zile. Circa 10.500-11. 000 de…

- Criza mondiala de semiconductori continua, iar Dacia o resimte la randul ei. Dupa ce a oprit producția la uzina de la Mioveni in februarie, martie, aprilie și iulie, constructorul roman se vede nevoit sa suspende din nou activitatea fabricii timp de 5 zile. "Lipsa componentelor electronice continua…

- Producatorul auto Dacia oprește din nou producția auto la uzina de la Mioveni, timp de 5 zile, din cauza lipsei de componente electronice, potrivit Economedia.ro . „Lipsa componentelor electronice continua sa afecteze industria auto, inclusiv Dacia. Depunem toate eforturile pentru a limita impactul…

- Achizitii la foc automat pentru siguranta circulatiei din Craiova. Accidentul mortal de pe bulevardul Dacia din Craiova, produs chiar pe trecerea de pietoni de la intersectia cu strada 1 Decembrie 1918, a starnit un val de reactii pe retelele de socializare. Gazeta de Sud a prezentat pe larg acest eveniment,…

- Vice-ministrul grec al Protectiei Civile, Nikos Hardalias, a anuntat duminica "o alta noapte dificila" pe insula Evia, cuprinsa de incendii de sapte zile. In absenta mijloacelor aeriene pe timpul noptii, pompierii au luptat pana in zori la Monokarya, pentru a impiedica focul sa ajunga in orasul Istiaia,…