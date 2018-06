Stiri pe aceeasi tema

- Daca ar fi existat un manual pentru dictatori, administrația Trump s-ar afla acum la capitolul „Instrumentalizarea religiei”. Saptamana trecuta, printr-un gest care a adus cu lansarea unui califat american, procurorul general Jeff Sessions a apelat la un verset din Biblie pentru a apara politica departamentului…

- Chestiunea cruciala a acestui moment este daca aceste decizii sunt doar modificari accidentale ale actualei politici americane (pe care, evident, orice președinte este indreptațit sa le faca) sau reprezinta inceputul unei noi tendințe strategice. Mai simplu spus: sunt ele doar niște turbulențe sezoniere…

- Daca, pana la urma, intalnirea la nivel inalt de pe 12 iunie dintre liderii Coreii de Nord si Statelor Unite va avea totusi loc, presedintele Trump va simti ca stilul sau deloc ortodox in gestionarea problemelor din lume va fi fost razbunat. Demersul dlui Trump ilustra o maxima exprimata in cartea sa…

- Cat venin american și central-est european trebuie sa ai in tine și cata rusofobie ascunzi in tine, pentru a avea ceva impotriva gazoductului Nord Stream 2? Este vorba totuși de cel mai mare proiect de infrastructura al Europei, in care sunt angajate concerne din Rusia, Germania, Austria, Olanda, Franța…

- Prin mutarea ambasadei, Trump a pus in funcțiune trucul extremei drepte de a perturba doar de dragul perturbarii. Nu exista nici o masura de continuare, nu e pe țeava nici o reluare a discuțiilor, nici vreun act de diplomație internaționala - doar obișnuitele balmajeli evazive ale lui Trump despre asigurarea…

- Spre deosebire de Trump, care nu are nici un fel de relatii cu Iranul si are relatii dificile cu Turcia, Putin este acum crucial pentru Siria, scrie Jerusalem Post . Acum, rolul Moscovei este tot mai central pentru ceea ce se va intampla in continuare. De ce? Pentru ca Rusia a investit din greu in supravietuirea…

- Presa israeliana este unanima: discursul președintelui Trump și anunțul retragerii Statelor Unite din acordul nuclear iranian reprezinta o victorie retorica pentru prim-ministrul israelian. Dar persista incertitudinea cu privire la succesiunea evenimentelor: poziția europeana și reacția iraniana sunt…

- Copiii care intra fara forme legale pe teritoriu american vor fi separati de rudele lor, a avertizat ministrul Justitiei, Jeff Sessions, reafirmand politica de ”toleranta zero” pentru imigratia clandestina afisata de administratia Trump. ”Nu vrem sa separam familiile, dar nu vrem ca familiile sa vina…