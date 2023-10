Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui american Joe Biden urmeaza sa construiasca o secțiune de zid de frontiera in sudul Texasului, in efortul de a opri creșterea nivelului de imigrație, de-a lungul graniței cu Mexicul, transmite BBC.

- Administrația Biden va ocoli la 26 de legi pentru a construi bariere de frontiera suplimentare in Rio Grande Valley, potrivit unui anunț postat miercuri in Registrul Federal, invocand "numarul mare de intrari ilegale", potrivit CNN.Construcția zidului va fi platita cu ajutorul fondurilor deja alocate…

- Joe Biden incepe sa puna in practica politicile lui Donald Trump. Administrația de la Washington a emis un ordin executiv pentru ridicarea unui zid in statul Texas la granița dintre SUA și Mexic.

- Miliardarul Elon Musk a intrat joi in dezbaterea privind imigrația din SUA, facand o vizita la granița Texasului cu Mexicul pentru a se intalni cu politicieni locali și cu forțele de ordine și pentru a obține ceea ce el a numit o viziune „nefiltrata" ” si

- Miliardarul american Elon Musk s-a deplasat joi la granița Texasului cu Mexicul pentru a sta de vorba cu politicieni locali și cu forțele de ordine in scopul de a obține ceea ce el a numit o perspectiva „nefiltrata” asupra situației.

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca daca va fi ales in 2024 va direcționa noi resurse pentru lupta impotriva imigrației și ca va trimite soldați staționați in strainatate sa stea la granița țarii cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca cel mai mare rival al SUA, China, este o bomba cu ceas care stirneste motive de ingrijorare. „China este o bomba cu ceas in multe privinte”, a declarat presedintele democrat Joe Biden in timpul unei deplasari in Utah explicind ca statul asiatic are mari…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca va vizita Vietnamul "in curand" cu scopul de a "schimba" relatiile cu Hanoiul, pe fondul tensiunilor cu China in regiune, relateaza AFP și Agerpres