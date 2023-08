Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 WTA) a fost aproape de calificarea in optimile turneului „WTA 1000” de la Cincinnati, dar a cedat in trei seturi in fața grecoaicei Maria Sakkari (8 WTA), scor 2-6, 6-3, 7-5.

- Marți dimineața, la sediul EHF de la Viena, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din primul și al doilea tur al EHF European Cup, intrecere la care participa și doua echipe din Romania: CS Minaur Baia Mare și Steaua București. Ambele au intrat direct in turul al doilea și ambele din postura de…

- Petra Kvitova, de doua ori campioana, s-a calificat vineri in turul al treilea la Wimbledon, a noua favorita eliminand-o pe bielorusa Aliaksandra Sasnovich, cu 6-2 6-2, pe un Teren 2 insorit, dupa ce in primele 5 zile a plouat de fiecare data.Cehoaica in varsta de 33 de ani, care a triumfat in 2011…

- Jucatorul american de tenis Taylor Fritz, favoritul nr 9 al turneului masculin de la Wimbledon, a fost invins joi de catre suedezul Mikael Ymer, in turul secund al turneului londonez.Suedezul Mikael Ymer (24 de ani, nr. 59 ATP) a produs una din surprizele primelor doua tururi din turneul masculin…

- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a depașit-o in trei seturi pe Jelena Ostapenko, clasata pe locul 17 in ierarhia mondiala. Romanca a caștigat de o maniera uimitoare, deși a pierdut primul set. Scorul pe seturi a fost…

- Ana Bogdan (57 WTA) s-a calificat joi in turul 3 al Grand Slam-ului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in turul secund pe americana Alycia Parks (51 WTA), cu 1-6, 6-3, 6-2, dupa un meci ce a durat o ora și 42 de minute. In turul urmator, Bogdan o intalnește pe Lesia Tsurenko, informeaza […]

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek s-a calificat luni in turul al doilea de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in doua seturi pe chinezoaica Lin Zhu.Iga Swiatek (22 de ani, nr 1 WTA) a avut nevoie de doar o ora si 21 de minute pentru a trece in doua seturi, scor 6-1, 6-3, de jucatoarea din China…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (n.r 57 WTA) este autoarea primei surprize a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe favorita nr. 15, rusoaica Lidumila Samsonova (nr. 15 WTA), cu 7-6 (1), 7-6 (4).