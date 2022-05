Urzică junior nu are rival în România! A plecat de la Campionatul Național cu 7 medalii de aur! Puștiul marelui campion olimpic, Marius Urzica, antrenat chiar de tatal sau, ii calca pe urme! Alex, 10 ani, a facut legea la cea mai importanta competiție la care a participat, Campionatul Național de juniori de la Lugoj. „Am caștigat 7 medalii. Anul acesta, concursul mi s-a parut mai tensionat deoarece am avut foarte multe emoții dar sunt și foarte fericit pentru ca am caștigat la toate aparatele” – Alexandru Urzica, campion național de juniori III, Nivel 2. Puștiul este antrenat chiar de tatal sau! „Sunt mandru de el! Muncește din greu și este foarte conștiincios, drept dovada și aceste medalii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gimnaștii de la CSȘ Lugoj au cucerit 3 medalii in prima zi a finalei Campionatului Național pe Echipe și Individual al Juniorilor III, care se desfașoara in Sala Sporturilor “Ioan Kunst Ghermanescu”. In intrecerea gimnaștilor de la Nivelul 2 (10-11 ani), echipa CSȘ Lugoj, formata din Raul…

- Aplicația 24pay este disponibila și in orașul Roman și ajunge astfel sa fie prezenta in 15 orașe din toata țara. Aplicația este deja disponibila in București, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Brașov, Ramnicu-Valcea, Sibiu, Timișoara, Targu-Jiu, Piatra-Neamț, Reșița, Sacele, Ploiești și Baia Mare. Lansata in…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 12 mai, de la ora 19.00, la un concert vocal-simfonic. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, alaturi de artiștii instituției și de dirijorul Traian Ichim, participa, in premiera, baritonul Alexandru Chiriac. In program, uverturi și arii celebre…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…

- SCM OHMA Timișoara a caștigat partida de pe teren propriu cu BC CSU Sibiu, din etapa a 24-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin, scor 73-69 și a ajuns la a șasea victorie consecutiva in campionat. Oaspeții au inceput in forța, 1-8 și 5-13, dar gazdele au reușit sa stranga din diferența pana la prima…

- Lanțul de benzinarii ESO Petrol, care are stații in Turda, Sibiu și Timișoara, a anunțat public ca iși cere scuze pentru majorarea artificiala a prețurilor și returneaza diferența tuturor clienților

- Pe piața locala, franciza TUI va opera momentan in Iași, Cluj, Timișoara, Targu Mureș, Sibiu, Oradea și București, urmand ca pe viitor sa se extinda și in alte orașe. „O sa ajungem la aproape 50 de angajați in 2022 pe toata rețeaua, iar in 2023, pentru ca ne vom extinde cu alte 10 locații, vor fi undeva…

- Comunicat de presa 22.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 766 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR…