- "Vesti bune pentru Romania", a postat von der Leyen in limba romana."Consiliul a aprobat #PNRR-ul. Punerea sa in aplicare poate incepe acum! #NextGenerationEU va furniza 29,2 miliarde de euro pentru stimularea tranzitiei verzi si digitale si construirea unei economii mai reziliente in Romania", a mai…

- Consiliul UE a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, a anunțat joi seara președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Romania are alocate aproepa 30 de miliarde de euro prin acest program.

- „Veti vedea ultima varianta a PNRR. Este un moment istoric pentru Romania. O componenta a Planului de investitii pe care il avem pe urmatorii opt ani de zile, cel putin, cele 29,9 miliarde euro care vin prin PNRR, 9,7 miliarde de euro din 48 de miliarde la nivel european sunt pentru transporturi. E…

- Astazi, luni 27 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla intr-o vizita oficiala la București pentru a prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei in cadrul NextGenerationEU. Citește și: A trecut un an si jumatate de la cazul…

- O sa circulam cu 9,7 miliarde de motive mai repede și mai bine in Romania. PNRR, se pare, ca a fost aprobat O sa circulam cu 9,7 miliarde de motive mai repede și mai bine in Romania. PNRR, se pare, ca a fost aprobat Premierul Florin Citu spune ca Planul național de redresare și reziliența al Romaniei…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine in Romania pe 27 septembrie, semn ca PNRR a fost aprobat, spune Florin Cițu. Potrivit premierului, pana la finalul anului va veni primul avans din PNNR. „Cealalta veste buna este ca din cei 48 de miliarde de euro din toate programele…

- Programarea vizitei in Romania a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 27 septembrie, dupa congresul PNL, este un semnal potrivit caruia Comisia Europeana nu se amesteca in nicio batalie politica, afirma eurodeputatul Dragoș Paslaru: „Informal, PNRR este un plan deja aprobat”.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri, in fata Parlamentului European, discursul sau anual privind Starea Uniunii Europene. Sefa Executivului UE prezinta rezultatele activitatii Comisiei din ultimul an, in special in ceea ce priveste combaterea crizei sanitare si economice…