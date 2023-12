Ursula von der Leyen va fi candidata PPE pentru un nou mandat la Comisia UE

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul presedinte al Comisiei Europene va fi ales in conformitate cu rezultatul alegerilor europarlamentare, iar Partidul Popular European (PPE) va confirma candidatura actualei presedinte a executivului comunitar, Ursula von der Leyen, pentru un nou mandat in acest post, a declarat vineri vicepresedintele…

- Ursula von der Leyen, propusa pentru un nou mandat. Partidul Popular European (PPE) va confirma candidatura actualei presedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un nou mandat in acest post, a declarat vineri vicepresedintele PPE, ministrul de externe italian Antonio Tajani, relateaza…

- USR anunța, joi, intr-un comunicat de presa ca a trimis o scrisoare oficiala președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legata de dosarul vaccinurilor instrumentat de DNA, potrivit unui comunicat al partidului. Dosarul ii vizeaza pe foștii miniștri USR ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Maia Sandu, președinta Republicii Modova a afirmat ca obiectivul de aderare este 2030. ”Astazi este o zi istorica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dupa anunțul…

- Actualul primar Ion Ceban a caștigt un nou mandat de primar al Chișinaului, obținand victoria in primul tur, cu 50,62% din voturi, potrivit publicației Deschide.md. Ceban este liderul partidului Mișcarea Alternativa Naționala (MAN), partid inființat dupa ce s-a desprins de socialiștii fostului președinte…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca au fost gasite solutii pentru gestionarea exporturilor cerealelor ucrainene. Este vorba despre crearea unui sistem de autorizare, astfel incat sa nu fie afectati fermierii din Romania, a explicat Iohannis. El a avut o intalnire cu presedintele Ucrainei,…

- Austria a respins apelul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Viena sa renunte la opozitia sa fata de aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spatiul Schengen, sustinand ca extinderea in prezent a zonei de libera circulatie nu are niciun sens, relateaza joi Euractiv. In discursul sau…