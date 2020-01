Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla la Viena in incercarea de a obtine sprijinul Austriei pentru reformarea legislatia Uniunii Europene privind azilul, in contextul in care continua neintelegerile din blocul comunitar in legatura cu gestionarea sosirii de migranti in special din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Comisia Europeana vrea sa inainteze un plan sustenabil privind gestionarea sosirilor de migranti pana la sfarsitul lunii martie, a afirmat duminica Von der Leyen in cadrul unei receptii.



Planul va viza si asa-numitul…