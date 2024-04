Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2000 de delegați și cei mai importanți șefi de stat și de guverne ai celui mai important partid european se afla, pentru trei zile, la București, unde are loc Congresul PPE, care va stabili ca Ursula von der Leyen sa fie candidatul popularilor pentru al doilea mandat de președinte al Comisiei…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a zburat cu un avion privat de 23 de ori pe parcursul anului trecut, adica mult mai frecvent decat cei 27 de comisari europeni, in conditiile in care, potrivit codului de conduita al comisarilor, aeronavele private trebuie folosite doar in cazuri exceptionale,…

- UPDATE 23:05 - Ucraina afirma ca a doborat un avion rusesc de spionajFortele aeriene ucrainene au afirmat vineri seara ca au doborat un avion rusesc de detectare si supraveghere radar deasupra Marii Azov, in timp ce Ucraina intra slabita in al treilea an de razboi, noteaza AFP.Rusia nu a facut niciun…

- Președintele Klaus Iohannis saluta, luni, pe platforma X, decizia CDU de a o propune pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de Președinte al Comisiei Europene. „Salut decizia CDU de a o propune pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de Președinte al Comisiei Europene. Sunt increzator…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters preluat de Agerpres. "Europa…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se declara in favoarea numirii unui comisar pentru aparare, in contextul in care UE iși consolideaza capacitațile militare in fața razboiului din Ucraina, relateaza le Figaro. Noua comisie de aparare, care va fi formata din 27 de membri, cite unul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi o serie de masuri europene in favoarea agricultorilor, care protesteaza in multe tari ale UE, intre care simplificari „tangibile” ale Politicii Agricole Comune (PAC) si o forta sanitara speciala pentru a evita „concurenta neloiala” intre state membre,…

- Principala alianța de centru-dreapta a Uniunii Europene o va nominaliza pe Ursula von der Leyen pentru un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene la un congres din martie, daca ea dorește sa continue in aceasta funcție, a declarat, pentru Reut