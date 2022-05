Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este „cea mai directa amenintare” la adresa ordinii internationale din cauza invaziei sale asupra Ucrainei, a declarat, joi, la Tokyo, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit France 24. Rusia „este astazi cea mai directa amenintare la adresa ordinii mondiale cu…

- Plata gazelor naturale rusesti in ruble incalca sanctiunile impuse de Uniunea Europeana (UE) Moscovei, iar daca Ungaria isi va respecta promisiunea de a plati gazele naturale provenite din Rusia in ruble, va incalca sanctiunile, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vineri,…

- UE a facut apel vineri la Beijing „sa nu se amestece” in sanctiunile occidentale care vizeaza Rusia, avertizand ca orice sustinere pentru Moscova „va pata grav reputatia” Chinei in Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. „Companiile privesc cum se pozitioneaza…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre criza din Ucraina, despre inființarea centru umanitar, la granița de nord a Romaniei, care va colecta și distribui ajutoarele pentru refugiați și ucrainenii din zone de razboi,…

- Rusia vrea sa „submineze” arhitectura europeana de securitate si desfasoara „o incercare flagranta de a rescrie regulile ordinii internationale”, a afirmat, sambata, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP si The Guardian. „Nu putem lasa acest lucru sa se intample, ne confruntam…