- Presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti, la BBC, ca propunerea liderului opozitiei britanice, laburistul Jeremy Corbyn, de a negocia un nou acord de iesire din Uniunea Europeana este "nerealista", relateaza AFP. In perspectiva alegerilor legislative…

- Presedintele american Donald Trump se amesteca in campania electorala care incepe in Regatul Unit, criticand acordul iesirii din Uniunea Europeana si indemnandu-i pe premierul britanic Boris Johnson si pe liderul Partidului Brexitului Nigel Farage sa se asocieze, pentru a nu compromite perspectiva unui…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, i-a spus lui Boris Johnson, premierul Marii Britanii, ca Uniunea Europeana va decide pana la sfarșitul acestei saptamani daca va accepta un acord pentru Brexit așa cum a fost propus de catre Londra. In timpul unei discuții telefonice purtate in acest weekend cu…

- Dublinul acuza Londra ca nu a prezentat nicio propunere ”realista”, pentru a ieși din impasul Brexitului. Johnson promite ca va “produce” idei Uniunea Europeana (UE) nu a primit nicio propunere ”realista” de la Londra in vederea iesirii din impasul Brexitului, a declarat…

- ''O solicitare pentru o dezbatere de urgenta privind acordul de retragere din Uniunea Europeana a fost inaintata. Presedintele (Camerei Comunelor) o va examina astazi. Daca o va aproba, in virtutea (procedurii) Standing Order 24 dezbaterea va avea prioritate fata de agenda zilei'', a anuntat Camera…

- Premierul britanic Boris Johnson a amenințat cu excluderea din grupul conservatorilor a deputaților care vor incerca sa blocheze o ieșire fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana. Inca din ajunul reluarii, marți, a lucrarilor parlamentului, premierul britanic și-a inasprit considerabil tonul,…

- Europarlamentari ai mai multor state-membre se organizeaza pentru a declansa o investigatie formala in ceea ce priveste nerespectarea statului de drept de catre Boris Johnson. Prim-ministrul britanic a cerut, miercuri, suspendarea Parlamentului de la Londra in perioada septembrie-octombrie, pentru…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, a declarat ca ar fi solicitat o convorbire telefonica cu președintele Klaus Iohannis. Dialogul ar urma sa aiba loc saptamana aceasta. Discuțiile urmeaza sa aiba loc, in contextul in care Boris Johnson a promis sa scoata Regatul Unit din Uniunea…